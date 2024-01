Verónica Gallardo rompe en llanto al revelar su estado de salud: “Ya no puedo”

Verónica Gallardo está atravesando por un complicado momento de salud. La conductora se los confesó a sus seguidores a través de su canal de YouTube en un video que ya está dando de qué hablar.

La conductora de espectáculos dijo que no soporta el dolor en una pierna, así que se disculpó con su público por no emitir un episodio de su programa en la plataforma de videos.

Por tal motivo, Verónica podría entrar al quirófano para liberar un nervio que estaría paralizado en la pierna.

“Yo estoy muy mal. Ya no puedo con la pierna. Me acaba de decir el doctor... que traigo paralizado un nervio. Me van a hacer radiografía. Espero que no necesite operación porque no sé qué voy a hacer”, confesó.

Entre lágrimas, la conductora dijo que esta situación la tiene muy nerviosa y bromeó diciendo que al llorar y mostrar su debilidad, ya se sentía Adriana Fonseca, quien esta semana protagonizó un momento con un conductor de Uber e hizo un video similar para denunciar el estado de nerviosismo que tenía.