Martha Figueroa asegura que tiene pruebas de que Juan Gabriel sigue vivo

Martha Figueroa tuvo una entrevista con Yordi Rosado a través del canal de YouTube y ahí aseguró que Juan Gabriel está vivo; cabe señalar que no es la primera vez que la conductora hace estas declaraciones.

Recientemente, Martha Figueroa volvió a poner en duda la muerte de Juan Gabriel, ya que ella asegura que el “Divo de Juárez” está con vida. La conductora mencionó cómo comenzó su sospecha de que posiblemente Juan Gabriel no murió.

“Un señor de la funeraria se comunicó conmigo y me dijo: ‘Oye, algo pasa con lo de Juan Gabriel’, porque los muchachos (los empleados de la funeraria) han tenido mucho cuidado para mover el cuerpo, y ya que está cremado, no han dejado que nadie cargue la urna, nadie la puede tocar... Y no fue un chisme cualquiera. Fue alguien importante”, dijo.

Además, Martha aseguró que otra prueba sería que después de más de siete años de fallecido Juan Gabriel, nadie ha podido cobrar la herencia del cantante.