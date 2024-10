Lupillo Rivera arremete contra sus sobrinos: “El dinero los cambia”

Lupillo Rivera, conocido como el Toro del corrido, ya había manifestado su tristeza por el distanciamiento familiar durante su participación en el reality La casa de los famosos de Telemundo. En aquel momento, expresó que, tras finalizar el programa, buscaría reestablecer la relación con sus sobrinos y hermanos. Sin embargo, la realidad parece haber sido distinta, y la reconciliación se ve cada vez más lejana.

Lupillo relató una situación en la que se sintió traicionado por sus sobrinos: “Hace unas tres semanas me pusieron entre la espada y la pared, que no sabía si hacerme para acá o si hacerme para allá. No sé si contar la verdad o contar la mentira o si contar lo que realmente está pasando y lo que realmente no tiene que pasar”.

“Es triste que el dinero los cambie, porque el dinero los cambia”, expresó, dejando claro que se siente decepcionado por la forma en que sus sobrinos han manejado la situación.