Melania Trump asegura estar a favor del aborto en su libro autobiográfico

“¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de decidir sobre lo que hace con su cuerpo? El derecho fundamental de una mujer a su libertad personal y a su propia vida le da la autoridad para interrumpir su embarazo si así lo desea”, escribió Melania, según reportó un diario.

REDACCIÓN. Melania Trump , la exprimera dama estadounidense, apoya el derecho al aborto en su libro autobiográfico que se publicará el próximo martes, según The Guardian, una postura inesperada sobre un tema candente en las elecciones presidenciales a las que se presenta su esposo.

“Restringir el derecho de una mujer a elegir si termina un embarazo no deseado es, en esencia, negarle el control sobre su propio cuerpo. Es algo en lo que he reflexionado durante toda mi vida adulta”, agregó, según informó The Guardian, que asegura haber tenido acceso a un adelanto de sus memorias.

El equipo de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, oponente de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, no tardó en responder.

“Desafortunadamente para las mujeres en todo el país, el esposo de la señora Trump está completamente en desacuerdo con ella, y es responsable de que más de un tercio de las mujeres estadounidenses vivan bajo una prohibición del aborto impuesta por Trump, que pone en riesgo su salud, libertad y vidas”, señaló Sarafina Chitika, portavoz de la campaña de Harris.