Mariana Botas reacciona a las críticas a su cuerpo y manda contundente mensaje

La también conductora de Envinadas ha recibido comentarios en las redes sociales sobre su figura. Al respecto, señaló: “Con respecto a mi cuerpo, he decidido hacer un cambio de estilo de vida y de hábitos. Actualmente hago pilates. Es un entrenamiento físico y mental que ha cambiado mi vida. Me siento muy cómoda con los resultados”.

“Me encanta meditar. Llevo un año con nuevos cambios. Hasta la alimentación modifiqué. Todavía me falta llegar a donde quiero, pero ahí la llevo. La Mariana del pasado está orgullosa de la Mariana del presente”.

“Me dan igual las críticas hacía mi cuerpo. Ningún chile les embona. No soy monedita de oro para caerle bien a los demás. Ya no se habla de los cuerpos ajenos. Si les gusta mi cuerpo o no, eso es tema de esas personas. Yo tengo que trabajar en mí”, concluyó.