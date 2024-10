Mamá de Selena Gomez extraña compartir momentos sencillos con su hija

Mandy Teefey también recordó que a ella y a Selena les encantaba visitar Disney World, pero confesó que hoy en día deben ingresar por una entrada privada, separada del público general. Esto ha cambiado la experiencia para ellas, y Teefey extraña poder ver el parque como lo hacen los demás. “Tienes que entrar por detrás, donde están todas las cosas mecánicas, y realmente no puedes recorrer el parque. Te pierdes esa experiencia”, lamentó, añorando la sencillez de esos momentos compartidos.

En la edición Mujeres del Año 2024 de Glamour, Mandy Teefey , mamá de Selena Gomez , habló sobre las actividades que solía disfrutar con su hija antes de que su fama les impidiera salir sin ser reconocidas. “Solíamos ir a Target, pasar el rato, comprar y hacer tonterías, pero eso ya no es posible”, comentó Teefey, añorando esos momentos simples y cotidianos que ahora son difíciles debido al alto nivel de fama de Selena.

Mandy Teefey, productora de la serie 13 Reasons Why, tuvo a Selena a los 16 años junto a Ricardo Gomez y llegó a trabajar en tres empleos simultáneamente para poder cubrir los gastos del hogar. En su juventud, también fue artista, y confesó que sintió temor cuando descubrió que Selena tenía un genuino interés por la actuación. Al darse cuenta de que su hija tenía el talento necesario para hacer carrera en la industria del entretenimiento, el miedo la invadió, consciente de los desafíos y sacrificios que esta profesión podría implicar.

“Fue a uno de mis ensayos conmigo y se quedó sentada todo el rato, sin moverse. De camino a casa se quedó callada y me dijo: ‘Sabes, mamá, sería más gracioso si lo hicieras así’. Y pensé, ‘Oh, no. Será actriz’”, reveló Mandy Teefey al New York Times.