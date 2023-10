Kenia Os rechaza colaboración con Peso Pluma: “ni lo conozco”

Kenia Os, famosa cantante mexicana, dio de qué hablar en las redes sociales luego de que en una entrevista, la cantante negó conocer al popular cantante Peso Pluma.

En una entrevista para el programa ‘Tu Música Hoy’, la cantante fue cuestionada sobre los rumores de un supuesto dueto entre ambos cantantes mexicanos, sin embargo, la respuesta de la originaria de Sinaloa generó varias críticas por parte de los internautas quienes la tacharon de estar subida en una nube.

Kenia Os estaba en una entrevista cuando la reportera le preguntó si le gustaría interpretar algún tema junto al famoso cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, pues en redes sociales corría el rumor de que ambos estarían preparando algo juntos.

Sin embargo, la respuesta de la cantante desconcertó a los internautas pues aseguró que no tenía planes de colaborar con el cantante asegurando que no lo conocía.

“No (habrá colaboración), sus mánagers con amigas de nosotras, sí, pero de él no. No sé (porque nos relacionan), yo creo que porque mexicanos... y la verdad no tengo ni idea de dónde viene eso, si les soy sincera, sus mánagers son muy buenas amigas de nosotros desde hace varios años de hecho yo ni lo conozco”, dijo Kenia.

Tras el comentario de la cantante, varios de los internautas reaccionaron de forma negativa ante su respuesta, pues aparentemente intentó hacer menos al intérprete de corridos, tumbados a asegurar que ni siquiera lo conocía y negar que existan planes para hacer alguna colaboración juntos.