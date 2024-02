Cristian Castro le habría sido infiel a su novia con una trans

“Hablan muchas tonterías; hay muchas tonterías. Cómo esa chica trans que habla”, advirtió Sánchez a América TV. “Es viejo eso, que hablen las chicas de un hombre, es reviejo. Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien, imposible. De él se hablan muchas cosas que son mentira”.

Pese a la aclaración, la argentina reconoció que se sentía triste por lo ocurrido y también desconcertada ante esta intempestiva decisión. “Yo también me sorprendí [con lo sucedido]. Estoy triste, así que prefiero no hablar”, confesó. “No tengo que hablar. Solo he hablado de Cristian, nada más ¿a quién le puede importar mi vida? Tengo una vida normal”.