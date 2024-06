El Babo explota contra Belinda y esta es la razón

El rapero de Cartel de Santa no dudó en expresar su enfado con la intérprete de ‘Sapito’ debido a que los acuerdos de confidencialidad los había puesto ella y los rompió sin preguntar o avisar que iba a filtrar pedazos de la canción que estaban realizando juntos. Babo dejó claro que no está de acuerdo con qué muestren pedazos de sus canciones sin avisarle.

Durante una entrevista para TV Azteca, Babo mostró el enfado que tenía con Belinda, ya que había roto el acuerdo de confidencialidad que ella había puesto cuando acordaron trabajar juntos. Esto hizo que el rapero analizara todo lo que había ocurrido en estos días y prefería terminar con la relación laboral que tenía con la nacida en Madrid.

“Belinda dice muchas cosas, hace acuerdos que no cumple. Entonces, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra. Y como rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos, de lo que estaba pasando en ese momento (la colaboración) pues dije: ‘no me dices que seamos discretos y andas ahí spoileando todo y mostrando pedazos de mis rolas y esas cosas que se pueden prestar para problemas después a la hora de publicar las rolas’”, dijo el vocalista de Cartel de Santa.

Al terminar la declaración para el medio antes mencionado, Babo dejó claro que no trabajará más con Belinda, al menos por ahora, ya que es una persona que no cumple con su palabra y con los acuerdos establecidos en le negociación. El rapero dejó claro que él no trabaja con esa clase de personas por lo que quedaba cancelada cualquier negociación que tuviera con la expareja de Nodal.