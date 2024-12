Mariah Carey y Anderson .Paak desatan rumores de romance en Aspen

Aspen, el destino vacacional favorito de las celebridades, fue testigo de un momento que ha encendido rumores en redes sociales: Mariah Carey y Anderson .Paak fueron vistos cenando juntos, tomados de la mano y con sonrisas que no pasaron desapercibidas. Así lo informó el medio TMZ.

La intérprete de “All I Want For Christmas Is You” y el talentoso músico de Silk Sonic visitaron el exclusivo restaurante Catch Steak el pasado domingo por la noche. Su entrada al lugar no solo captó la atención de los presentes, sino que también alimentó las especulaciones de una posible relación romántica entre ambos.