Maluma explota contra un restaurante por no dejarle entrar con pantalones cortos

Sin embargo, el artista colombiano no se olvida de sus orígenes y regresa tan pronto como puede a su ciudad natal, Medellín , donde ahora ha vivido una situación muy incómoda que no ha dudado en denunciar.

Maluma es una de las estrellas más reconocibles y populares del reguetón desde hace casi una década, en la que no ha dejado de viajar por todo el mundo para llenar estadios con sus conciertos, colaborar con artistas de la talla de Madonna , o recibir premios por sus éxitos.

Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias, ha tomado una decisión rotunda al respecto: jamás regresará a un sitio que juzga a las personas por su apariencia: “¡Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts! ¿Quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... ¡Como te veas no define quién eres! ¡No vuelvo!”, ha asegurado Maluma en su espacio de la plataforma.

El artista colombiano también ha protagonizado noticias positivas.

Hace unos días, Maluma hacía las delicias de sus casi 64 millones de seguidores en Instagram al compartir un vídeo en el que aparece besando y acariciando la tripita de su novia, Susana Gómez, con la que espera su primera hija, de la que ya se sabe que será niña y que se llamará Paris.

La pareja debutará en la paternidad dentro de escasas semanas, si no días, a tenor de las dimensiones de la barriguita. Mientras tanto, el cantante ha decidido que la criatura debe irse familiarizando ya con su música.

“Oficialmente esta es la canción favorita de Paris, Siempre que la escucha patea”, bromeaba al tiempo que promocionaba su tema ‘Bling Bling’.