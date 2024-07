Maluma asegura que ser padre le cambió la vida

Maluma ha revelado que ser padre le cambió la vida al grado de querer “vivir para siempre” para seguir cuidando de su hija.

La estrella del reguetón de 30 años -cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias- se convirtió en padre por primera vez cuando su novia Susana Gómez dio a luz a París en marzo de este año y admitió que “todo” ha cambiado en su vida desde entonces y quiere “conquistar el mundo” cada día.

A la pregunta de cómo ha cambiado su vida ahora, dijo en una entrevista a la revista Allure: “Todo ha cambiado. Y me encanta. Ahora me levanto cada día con ganas de conquistar el mundo. Sé que tengo que lograrlo para París, nada es imposible. Hay que predicar con el ejemplo. Me acuesto todas las noches que puedo a las 9:00 pm y me levanto a las 5:30 am para ir al gimnasio porque quiero estar sano. Quieres vivir para siempre por tus hijos. Quiero que se sienta orgullosa”.

LEA: Gabriel Soto niega haberse casado con Irina Baeva y ella comparte las fotos con la revista HOLA!

El intérprete de ‘Hawái´ -que saltó a la fama en 2011 con su exitoso single ‘Farandulera’ y el debut de su álbum ‘Magia’- también señaló que, aunque la “esencia” de su imagen de chico malo sobre el escenario aún permanece en cierta medida, es “más maduro” desde que se convirtió en padre y ha logrado encontrar el equilibrio entre su personaje público y su vida familiar, aunque a veces puede ser “difícil”.

Según él: “Sigue siendo la misma esencia, pero más maduro diría yo, y más tranquilo. Simplemente estoy vibrando alto. Me divierto con mi familia, pero también sobre el escenario. Hago las cosas que me gustan y, por fin, siento que estoy en el buen camino. Es difícil encontrar ese equilibrio, pero lo he conseguido. Estoy ahí y trabajo por ello”.