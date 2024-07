Gabriel Soto niega haberse casado con Irina Baeva y ella comparte las fotos con la revista HOLA!

Gabriel Soto afirma que solo hicieron “unas fotos vestidos de novios”.

Después de que el periodista Lucho Borrego reportara en ¡Siéntese Quien Pueda! que “personas cercanas” le informaron que los actores se casaron de manera simbólica sin la presencia de ningún documento legal, Gabriel Soto enfrentó los cuestionamientos de la prensa sobre su presunta boda secreta con Irina Baeva.

“Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda”, aseguró el 20 de julio. “Nada más (fueron) unas fotos en donde estábamos vestidos de novios, pero no, no, no fue una boda”, insistió Gabriel Soto sin dar mayores detalles.