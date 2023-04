Lyn May presume lujoso regalo de “su novio millonario”

Lyn May acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió en su perfil de Instagram que tiene un nuevo novio que supuestamente es millonario y para probarlo la famosa vedette de 70 años de edad presumió un lujoso regalo que le hizo su misterioso enamorado, por lo que, como era de esperarse, su publicación causó un gran revuelo entre los usuarios de la famosa aplicación de la camarita, quienes reaccionaron de distintas formas al anuncio de la estrella del Cine de Ficheras.

“El regalo que me dio mi novio millonario aquí en Hollywood, gracias mi amor”, fue el texto que escribió Lyn May para acompañar su fotografía, en la cual, posó junto al costoso y espectacular automóvil deportivo, además, la famosa vedette de 70 años también lució un ostentoso abrigo y un bolso de una conocida marca de lujo, por lo que enseguida sus seguidores comenzaron a especular que dichos accesorios también pudieron haber sido un regalo del misterioso galán de Lyn May.

Como era de esperarse, la publicación de Lyn May causó un gran furor entre los usuarios y en pocos minutos se encargaron de hacerla viral, además, se generaron todo tipo de reacciones.