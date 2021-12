View this post on Instagram

Por detrás y por este orden, según Spotify, se situaron “MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X, “STAY” de The Kid LAROI y Justin Bieber y, en quinto lugar, “Levitating” de Dua Lipa.

La británica consiguió asimismo un éxito meritorio, que su “Future Nostalgia”, publicado a principios de 2020, fuese el segundo álbum más reproducido de 2021 en el mundo, solo por detrás de “SOUR” de Olivia Rodrigo. Les siguieron “Justice” de Justin Bieber, “= (Equals)” de Ed Sheeran y, después, “Planet Her” de Doja Cat.

También un puertorriqueño fue el artista más escuchado en España, Rauw Alejandro, gracias al éxito de su último disco, “VICEVERSA”, el más escuchado en el país, por delante de “El madrileño” de C. Tangana y “El último tour del mundo” de Bad Bunny.

Rauw Alejando se impuso en reproducciones totales a dos de sus compatriotas, Bad Bunny, que fue segundo, y Myke Towers, tercero. Aún hubo espacio para otro paisano suyo, Anuel AA, que fue quinto, un puesto por detrás del colombiano J Balvin, cuarto.