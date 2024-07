Lindsay Lohan se sintió ‘como una niña’ al volver al set de ‘Freaky Friday 2’

Lindsay continuó: “Creo que sentí eso cuando regresé al set de Disney. Porque para mí no es sólo ‘Freaky Friday’ para mí. Es ‘The Parent Trap’, es ‘Confessions of a Teenage Drama Queen’, es ‘Herbie’. Son tantos momentos. Así que cuando llegué allí, me sentí como una niña pequeña otra vez”.

Lindsay también afirmó que se siente “muy agradadecida por cada momento, por cada segundo” que vivió con la compañía, por lo que no duda en que sus emociones estén a flor de piel desde que la producción de la secuela se puso en marcha hace unos días.

El guión es de Jordan Weiss y es dirigido por Nisha Ganatra.

En la segunda entrega, Anna, el alter ego de Lindsay, habrá crecido y tendrá un hijo propio y una nueva hijastra con la que lidiar.