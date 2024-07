Jamie Foxx fue hospitalizado por un ‘fuerte dolor de cabeza’ que le dejó inconsciente varias semanas

Pero recalcó que nunca quedó “ciego” ni “paralizado”.

El actor añadió con lágrimas en los ojos: “Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar una actualización, pero para ser honesto con ustedes, yo no quería que me vieran así. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a salir adelante”.

Jamie fue visto regresar al rodaje de la película ‘Back in Action’, con su coprotagonista Cameron Díaz, de 51 años, en Atlanta en enero, la cinta que había estado rodando cuando enfermó.