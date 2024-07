Emma Roberts se entrenó con la NASA para su papel en “Novata Espacial”

Emma Roberts se entrenó con la NASA para preparar su último papel cinematográfico.

La actriz de 33 años interpreta a Tiffany ‘Rex’ Simpson en la nueva comedia romántica “Novata Espacial”, y ha admitido que le encantó trabajar con expertos de la NASA antes de rodar la cinta.

Durante una entrevista con Us Weekly, la intérprete aseguró : ”Me encantó entrar en esa especie de spinny antigravedad. No sé cómo se llama. Mi personaje tenía que estar desanimado en esa escena y yo no podía parar de reír”.

En cambio, Desi Lydic, la coprotagonista de Emma, se mostró menos entusiasmada con su experiencia en la NASA.

Así lo afirmó: “Me aterroriza. No me gusta estar en ascensores. No me gustan las montañas rusas. No me gustan las emociones fuertes. Admiro mucho a cualquiera que quiera dedicarse a esto, y especialmente a las mujeres que se dedican a ello, porque es un campo dominado por los hombres”.