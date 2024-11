Liam Payne ayudaba a los niños con cáncer y su familia sigue su legado

Y añadió: “ Liam Payne fue el joven más amable y sensible que he conocido durante un periodo de tiempo increíblemente largo. Se puso en contacto de repente y nos ofreció su ayuda. En aquel momento necesitábamos el dinero desesperadamente. Estábamos haciendo frente a un aumento masivo de la demanda: debido al cierre, la gente estaba desesperada por conseguir comida. Se puso en contacto y nos preguntó qué hacíamos y qué necesitábamos. Le hablamos de nuestro trabajo y dijo: ‘Bien, les voy a dar 80,000 libras’”.

La mitad de la donación de Liam se destinó a la organización benéfica Food for All de Camden Town, y el cantante visitó tanto el banco de alimentos de Euston como la cocina comunitaria de Food For All, donde trabajó como voluntario.

Liam también apoyó a los bancos de alimentos de la organización benéfica Trussell.

También se dice que regaló 10,000 libras esterlinas en una noche de donaciones por Internet a niños, adolescentes y adultos jóvenes enfermos.

Se dice que Liam se sintió tan conmovido al leer las historias de pacientes enfermos en las páginas de GoFundMe que donó el dinero en pocas horas.