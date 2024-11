“Salir de Honduras fue lo peor que me pasó en la vida”: Elsa Oseguera

San Pedro Sula, Honduras.

Fue hace 7 años que la reconocida periodista sampedrana Elsa Oseguera frenó su exitosa carrera en la televisión hondureña para mudarse repentinamente a Estados Unidos. Luego de tantos años fuera del país, Elsa Oseguera está de regreso en Honduras y reveló en exclusiva para Diario LA PRENSA lo difícil que fue para ella el abrupto cambio de vida.

“Después de casi 8 años estoy de regreso en mi país. Yo sufrí a lo grande cuando estaba allá en Estados Unidos y gracias a Dios estoy de regreso, Dios en su momento me hizo volver”, inició diciendo Elsa Oseguera visiblemente conmovida.

Relató que estar lejos de su familia, su país, su trabajo y su gente; le generó una profunda depresión que le provocaba llorar mucho de tristeza. “Fue lo peor que me pasó en la vida, después de tenerlo todo, de estar en el canal más visto de Honduras, de ser la estrella de la televisión, me fui y el cambio fue impactante. Me dio depresión y bajé demasiado de peso, fue de las cosas más horribles que he pasado”, explicó. Elsa Oseguera contó que fue Dios quien le ayudó a salir de la crisis, a pesar de que ella se había alejado de sus caminos.

Elsa Oseguera y las redes sociales

Tras estar fuera de la televisión, Elsa Oseguera buscó una manera de seguir vigente ante el público hondureño que la apoyaron durante su epoca de presentadora, incursionado en redes sociales. “Cuando yo llego a Estados Unidos y estaba en depresión me dice una amiga: “Elsa ya tengo que te vas a dedicar, vas a ser youtuber”, y yo no quería hacer YouTube porque se tenía ese estigma que la gente de Youtube era fracasada antes, me da pena, le decía yo”, inició diciendo. “Entonces publiqué mi primer video, la gente me apoyó y se me quitó la pena, desde entonces he vivido de Youtube por 8 años”, explicó.

Sobre su nueva vida

Actualmente, Elsa Oseguera es una mujer casada con el también hondureño “Davis Flow”, con quien tiene una hermosa hija de un año llamada Summer. “La vida me cambió por completo, sigo siendo yo, sigo siendo Elsita y todo, pero la vida me cambió y ahora veo la vida de una forma diferente. Antes era más fría, ahora los sentimientos se han calentado, he cambiado bastante de una manera más positiva y más productiva”, acotó.