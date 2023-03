Lele Pons y Guaynaa estuvieron a punto de cancelar su boda

A unas semanas de que se dieran el “sí, acepto” frente al altar en Miami, Florida, Lele Pons y Guaynaa revelan que estuvieron a punto de cancelar la también llamada “boda del año” por una poderosa razón.

En entrevista para el pódcast del programa “El Gordo y la Flaca”, los recién casados contaron que, poco antes del evento, el reggaetonero se enfermó del estómago, por lo que dudaron si podría mejorar para ese día.

Puede leer: Macaulay Culkin y Brenda Song dieron la bienvenida a su segundo bebé

“Me tuve que meter un suero por la noche y, al otro día, me dieron suero y el drama. Al otro día, por la mañana, tenía ganas de vomitar y otro suero”, externó.

Bajo este panorama, la cantante relató que el médico confirmó que su ahora esposo se había comido algo en mal estado, por lo que él se encontraba sumamente preocupado por si podría asistir a la ceremonia.

No obstante, ella priorizó su salud en todo momento y hasta le dijo que se podía cancelar todo de última hora, en caso de que no se recuperara.

También: Lance Reddick: su vida y exitosa carrera en cine y televisión

“El médico vino, había comido algo horrible y me dijo ‘¿Qué pasa si no nos casamos mañana?’ (y yo le respondí) no nos casamos mañana y ya está. O sea, la salud es lo importante. No, no, se sentía muy mal y, además, yo había perdido a mi perro ese día”, expresó.

En tanto, Guaynaa retomó la palabra y admitió que sí llegó a pensar que su salud no mejoraría para la boda: “Pensé ¿Será que por la tarde no me caso?”, indicó.