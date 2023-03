La cantante y compositora, Taylor Swift, de 33 años se subió al escenario del State Farm Stadium de Arizona el viernes (17.03.23) para ofrecer un épico concierto de tres horas en el que hizo un recorrido por toda su obra.

Hacía cinco años que Taylor Swift no salía de gira, y así se lo hizo saber a sus fans: “No puedo explicar cuánto los he extrañado. No sé cómo procesar todo esto y cómo me hace sentir ahora mismo. Permítanme empezar diciendo que me hacen sentir fantástica”.

Taylor Swift abrió el espectáculo con ‘Miss Americana And The Heartbreak Prince’ de su álbum ‘Lover’ de 2019, antes de llevar a los fans en un viaje a través de su historia musical.

Lo más destacado incluyó la versión de 10 minutos de ‘All Too Well’, ‘Look What Made You Made Me Do’, que se interpretó contra una pared de video gigante que mostraba a Taylor Swift a lo largo de sus 17 años de carrera, y ‘Blank Space’, que incluyó bicicletas de color neón.

Taylor dijo: “Estoy intentando decirles que los quiero y estoy balbuceando”.