La esposa de Daddy Yankee habla por primera vez sobre su divorcio

En su primera declaración pública y sin mencionar la demanda de su aún esposo, Mireddys González habló por primera vez de su separación del cantante Daddy Yankee.

La madre de dos de los tres hijos del puertorriqueño expresa su compromiso con la integridad y la verdad, afirmando que vive su vida de acuerdo con los principios de Dios.

“Tengo el compromiso como esposa aún por más de 30 años y compañera de trabajo de Ramón Ayala (nombre real de Daddy Yankee), les informo con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de papá Dios, que por causas irreconciliables con Ramón, estamos en este proceso de divorcio”, inicia el comunicado posteado en las historias de su cuenta de Instagram.

“Hoy con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación, no es aparentar, sino, vivir un nuevo estilo de vida, en armonía, es lo que en verdad demuestra a que Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos”, aseguró este sábado 14 de diciembre.

“Les pido respeto, para toda nuestra familia para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre, pero quiero aclarar que como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones, hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad únicamente,” puntualizó haciendo énfasis en Proverbios 3:33-35 que instruye al lector a mostrar honor, integridad, confiabilidad, paz y contentamiento hacia los demás.

Hace unos momentos se supo de la demanda legal interpuesta por Daddy Yankee donde acusa a Mireddys y a su hermana de transferirse 100 millones de dólares de sus empresas a sus cuentas personales, sin su conocimiento y autorización.