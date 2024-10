“La Casa de los Famosos: México” supera récord de la primera temporada

En ello coincidió con sus compañeras Karime, Gala y Brigitte, que dijeron haber tenido la “mejor experiencia de sus vidas” a pesar del sufrimiento por no poder ver a sus familias y por estar desconectadas del exterior.

El otro finalista, Arath, hizo hincapié en la importancia de visibilizar la salud mental y hacer desaparecer los tabúes que la sociedad impuso sobre este tema.

ADEMÁS: Lewis Hamilton lucha contra la depresión desde su adolescencia

“Enviar un mensaje a toda la sociedad de cómo en lo personal he podido superar mis adicciones y he podido superar la depresión, la ansiedad y espero haber dejado no solo sonrisas, sino esperanza en alguna persona, dos, tres, no sé, millones de personas, las que hayan sido, que sepan que se vale estar mal y que hay una solución siempre”, aseguró el comediante.

Y es que todo lo referente a la salud mental ha sido muy polémico en una temporada en la que uno de sus participantes, Adrián Marcelo, fue duramente criticado por sus intervenciones que algunos televidentes consideraron abusivas, misóginas y discriminatorias.

Noguerón, no obstante, pidió “parar el hate (odio)” por el sufrimiento que está causando al entorno de Marcelo, con quien aseguró haber quedado en buenos términos.