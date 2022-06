El popular Fredy Rodríguez, mejor conocido como “La Bicha Catracha”, mostró su felicidad en redes sociales luego de ganar un TikTok Latin Awards.

De acuerdo con lo dicho por el creador de contenido, el galardón que obtuvo fue en la categoría Personaje Latino del Año, algo que consideró como “un sueño hecho realidad”.

“Bichas, nos ganamos un premio. Estoy que no me lo creo, bichas. Dios me dio la capacidad de soñar y también la oportunidad de lograr esos sueños. Gracias a Dios”, comenzó diciendo en Instagram.