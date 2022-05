Fabiana Márquez, la influencer que se reinventa con programa en Instagram

Señaló que en Miami es muy complicado tener un espacio de radio o en televisión, por lo que a partir de su experiencia como comunicadora en su país natal desarrolló junto con Andrés la idea de crear un podcast donde pudieran desahogarse como pareja.

“Una de las cosas que más me ha frustrado de este país es no poder ejercer mi carrera como yo quisiera, sin embargo cuando llegué a Orlando estuve con algunos medios y me mandaron a animar por acá toda la parte hispana, y estuve con ellos trabajando un tiempo, pero el pago era malísimo, así que no aguanté, no pude aguantar ahí, entonces ya después llegué acá a Miami, y conseguir un programa de radio aquí es súper costoso y estar en la televisión pues ya estamos hablando de un proceso bastante largo”, narró.