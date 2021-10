Kimberly Flores habla de su pasado: “La gente me critica y me dicen teibolera”

Kimberly aseguró que su niñez fue un poco dura y triste ya que siempre careció del cariño de sus padres, aunque su abuela y abuelo siempre le dieron su ese cariño. Además, reveló que vivió con muchas carencias, pero eso no implicó que no fuera feliz con lo poco que tenía.

La también cantante mencionó que de su padre sabe muy poco ya que lo conoció a los 14 años: “Mi papá también sé muy poco porque también lo conocí muy grande yo ya tenía 14 años cuando yo lo conocí a mi papá, no lo conocía antes no sabía de su existencia tampoco de un hermano entonces de mi hermano Miguel que quiero muchísimo”.

“Yo quedo embarazada yo todavía estaba estudiando creo que cuando me embaracé los dos estamos en una etapa muy rebelde entonces, yo se lo cuento a él no lo acepta y no aparece un tiempo, pero él tiene la misma edad entonces también estaba muy asustado”, dijo.

La esposa del cantante del regional mexicano mencionó que escondió su embarazo hasta los seis meses.

“Yo escondí mi embarazo hasta los seis meses fue con muchos miedos no sabía qué iba hacer, pero en la vida jamás me voy a arrepentir de mi hijo o sea creo que una gran bendición mi hijo, creo que quizás me voy a arrepentir quizás de no haber vivido más”.

Aseguró que embarazo no fue bien recibido por su familia, debido a esta situación tuvo que comenzar a ver cómo iba a mantener a su hijo, sin embargo, sus vecinos le regalaron mucha ropa de bebé y su pequeño nació en un hospital gratuito.

Trabajos en discotecas

Tras a dar luz Kimberly decidió comenzar a trabajar en una discoteca: “Tenía que darle leche, a mí no me salía de los pechos o sea no producía entonces yo tenía que darle a él de comer... tuve que empezar a trabajar desde los 20 días porque la fórmula le duraba tres días. Trabajaba en una discoteca y la gente me ponía a bailar, por eso mucha gente también me ha criticado y me ha dicho teibolera”.

A los dos años de que naciera su pequeño le diagnosticaron déficit de atención e hiperactividad por lo que comenzó a darle medicamentos y terapias.