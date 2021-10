Tech N9ne y Johnson se conocieron hace unos años.

Un gran admirador del rapero independiente Johnson, que es el estadounidense más seguido en el planeta, ha estado compartiendo la música de Tech N9ne en sus redes sociales durante años.

“Cuando Tech me envió un mensaje de texto, supe que haría que esto funcionara. Estamos alineados, solo en términos de nuestra ética de trabajo y nuestro deseo”, dijo.

Después de que Johnson escribió su verso y lo estructuró con Tech N9ne, fue al estudio con su esposa, Lauren Hashian, y grabó durante la pandemia.

“Nunca tuve la ambición de ser un artista de hip hop o un rapero”, le dijo Johnson a Variety.

“Pero vi una oportunidad aquí para crear una canción que realmente me inspiró y me motivó a presionar por más y luchar por más. Siempre me ha gustado la música. Me encanta el hip hop y el blues y la música country”.