Juez decide cuánto le dará Kevin Costner a su ex en concepto de pensión

Kevin Costner lleva meses luchando en los tribunales para no tener que pagar lo que él consideraba una pensión “abusiva” a su antigua esposa.

Christine Baumgartner le reclamaba 248.000 dólares mensuales para que sus tres hijos pudieran mantener el mismo nivel de vida del que disfrutaban antes de la separación y que no existiera además una diferencia tan notable entre el tiempo que pasarán con su madre y el que pasarán con su padre. A eso había que añadirle una suma no revelada de manutención conyugal acordada previamente en el acuerdo prematrimonial de la ex pareja.

La contraoferta del actor era más o menos del 20 por ciento, 51.940 dólares, y aseguraba que era una cantidad más que razonable, pero al final el juez que se ocupa del caso ha optado por un término medio. Este martes se ha dictaminado que Kevin debe pagar a Christine 129.755 dólares al mes para mantener a Cayden, de 16 años, Hayes, de 14, y Grace, de 13.

Los documentos obtenidos por Fox News también muestran que Kevin desembolsará 200.000 dólares en honorarios de abogados y 100.000 dólares en contabilidad forense. Los gastos que se deriven de la atención sanitaria, las actividades extraescolares de los adolescentes y sus clases deportivas correrán al 50 por ciento.

El otro punto de enfrentamiento entre el antiguo matrimonio es la casa donde Christine sigue residiendo y de donde Kevin quiere expulsarla lo antes posible, lo más tardar el 13 de julio.

El actor ha citado un acuerdo prematrimonial que firmaron en 2004 en el que se establecía que ella abandonaría el domicilio conyugal en un plazo de 30 días si alguna vez se separaban y, a cambio, él se comprometí a instalarla en una propiedad separada de 1,2 millones de dólares.

Christine respondió que la estrella de cine no tenía “ninguna base legal” para echarla, a pesar de su acuerdo prematrimonial.

Su abogado también declaró que el bienestar de los tres hijos era una razón válida para que ella quisiera quedarse en la casa, argumentando que era donde sus hijos habían vivido “toda su vida”.

