Keanu Reeves confiesa que espera que su muerte no sea dolorosa

Keanu Reeves siempre piensa en la muerte.

El actor de 59 años admitió que, aunque tiene la “esperanza” de que el final de su vida no sea doloroso, no puede evitar pensar en ello y, de hecho, le sirve de “recordatorio” para apreciar lo que le rodea.

Durante una entrevista con la BBC News, el actor indicó: “Tengo 59 años, así que pienso en la muerte todo el tiempo. Espero que no sea dolorosa, pero sí que nos sensibilice para apreciar el aliento que tenemos y las relaciones que tenemos el potencial de tener”.

Mientras tanto, el intérprete admitió recientemente que “no escribió” nada de su nueva novela.

El actor de ‘John Wick’ ha colaborado con uno de sus autores favoritos, China Miéville, en ‘The Book of Elsewhere’, que se inspira en sus propios cómics ‘BRZRKR’ y repasa la historia del protagonista de la serie, el guerrero inmortal Unute alias B, sin embargo, dejó la escritura de la historia en manos de su colaborador.

Así lo confesó al periódico The Guardian: “No quería escribir el libro. Quería que otro creador emprendiera ese viaje. Así que, en última instancia, China ha escrito la novela. No es como si pudiéramos mirar la página ocho y decir: ‘Oh, yo escribí esta sección’. Yo no he escrito nada de la novela’”.

La pareja se reunió por primera vez en Berlín en 2021, y repasaron el primer borrador de China en una serie de reuniones por Zoom. El autor, de 51 años, admitió que le llevó algún tiempo captar las ideas de Keanu, pero al final se dio cuenta de que las sugerencias de la estrella, de 59 años, eran “absolutamente correctas”.

Dijo: “Lo que me pareció especialmente perspicaz fueron las cuestiones de carácter, lo que no debería sorprendernos debido a la interpretación. Pero la forma en que hablamos de las cosas estructuralmente, y en términos de carácter, no es necesariamente la misma.

No utilizamos el mismo lenguaje. Así que hubo un proceso en el que tuve que aprender a entender lo que se me planteaba. Recuerdo un par de veces en las que decía cosas sobre B y yo pensaba: ‘No estoy entendiendo lo que dice’. Entonces, después de un par de vueltas, lo entendía. Y cada vez que sucedió - puedo pensar en tres veces muy particularmente - yo pensaba: ‘él tiene toda la razón’”.