Hailey Bieber no quiso mantener en secreto su embarazo

Hailey Bieber pudo mantener su embarazo en secreto durante seis meses porque tenía una “pequeña” barriguita.

La modelo de 27 años, y su esposo Justin Bieber, de 30, están esperando su primer hijo juntos, pero Hailey no anunció la gran noticia hasta que tuvo seis meses de embarazo y ahora ha revelado que fue capaz de ocultar fácilmente su vientre usando “grandes chamarras”.

Durante una entrevista con la revista W, la modelo indicó: “Honestamente, fui capaz de mantenerlo en secreto porque tuve una pequeña pancita que apenas se notaba. En realidad, no tenía barriga hasta que tuve seis meses, que fue cuando lo anuncié. Pude llevar chamarras grandes y esas cosas”.

Hailey admitió además que “probablemente podría haber” mantenido el embarazo en secreto hasta el parto, pero no quería callar una noticia tan importante.

Y añadió: “Probablemente, podría haberlo ocultado hasta el final. Pero no me gustaba el estrés de no poder disfrutar de mi embarazo exteriormente. Me sentía como si estuviera ocultando un gran secreto, y eso no me gustaba. Quería tener la libertad de salir y vivir mi vida”.

La empresaria también se sinceró sobre su lucha contra las náuseas matutinas durante los primeros días de su embarazo, admitiendo que sufrió mucho al principio. “No sé por qué lo llaman así porque dura todo el día; hay que cambiarle el nombre”, contó.

Hailey reveló que ha seguido una dieta rica en proteínas a base de “muchos huevos, pollo y filetes” y que su único gran capricho ha sido contratar a un chef personal para que le prepare las cenas en casa, lo que admite que es un “gran lujo”.

Finalmente, añadió sobre sus antojos durante el embarazo: “Simplemente, escucho lo que el bebé quiere. Si un día quiere pizza, pues pizza”.

Con 27 años, Hailey compartió que, aunque tiene recuerdos “hermosos y entrañables” de su infancia, se siente ahora como una persona independiente y enfocada en su nuevo rol como madre.

“No estoy muy cerca de mi familia en este momento de mi vida porque siento que soy muy independiente. Ahora soy un individuo por mí misma y he construido mi propia familia”, dijo Hailey en la entrevista.

Esta declaración subraya cómo, a pesar de su notable ascendencia familiar, la modelo ha tomado un rumbo distinto, buscando avanzar con su vida en lugar de aferrarse al pasado.