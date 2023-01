Katy Perry será una abuela estrella del pop. La cantante de 38 años prometió seguir siendo una estrella del pop cuando sea canosa y vieja.

Perry le dijo a Gwyneth Paltrow en su podcast ‘goop’:’Quiero ser una abuela estrella del pop. No ves muchas abuelas o abuelos en mi campo, pero voy a ser uno de ellos. Quiero hacerlo por mi hija, por mi familia, mi pareja. Mucha gente no sale con vida de nuestros dos negocios’.

Mientras tanto, la cantante reveló recientemente que debe tener cuidado de no convertirse en el ‘gordo Elvis’ en Las Vegas. La intérprete de éxitos de ‘Roar’ comenzó su residencia ‘Play’ en Las Vegas en el nuevo hotel Resorts World en el Trip a fines de diciembre de 2021, y ha creado un programa de presentaciones que le brinda mucho tiempo de inactividad, por lo que debe tener cuidado a no ceder a las indulgencias que se ofrecen en la ciudad del pecado como lo hizo el ícono del rock and roll Elvis Presley, cuando tenía una residencia en la década de 1970.

Hablando en el podcast ‘Smartless’ bromeó al respecto:’Son tres semanas y luego, a veces, de seis a nueve semanas. Es muy fácil convertirse en el ‘-gordo Elvis- en el medio’. Sin embargo, la superestrella del pop está contenta por el equilibrio que logró entre la residencia y su vida hogareña, ya que le permite pasar más tiempo con su prometido Orlando Bloom y su hija Daisy, de dos años de edad.

’Lo hago en cuotas de tres semanas. Me permite dejar a mi hija en el preescolar, y luego mamá se va a trabajar y regresa a casa al día siguiente. Es una gran rutina. Es algo que a las estrellas del pop les encanta hacer y marcar la casilla. Además, me encanta crear un espectáculo increíblemente loco con el que no puedo hacer giras porque no podría mover todos estos accesorios absurdos que están en el escenario’.