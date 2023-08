Judi Dench no piensa jubilarse pese a la gravedad creciente de su ceguera

La incombustible Judi Dench, de 88 años, no tiene intención alguna de retirarse de la gran pantalla, aunque su físico está cada vez más debilitado. La oscarizada intérprete ya había alertado varias veces sobre la degeneración macular que empezó a sufrir hace más de una década, y ahora ha ofrecido nuevos detalles sobre el nivel de ceguera que padece y la forma en que trata de sobrellevarlo.

Además de no poder leer sus guiones, la estrella de cine prácticamente no ve nada cuando se encuentra en el set de rodaje. Su dolencia anula su excelente memoria fotográfica, pero afortunadamente la artista sigue reteniendo con eficacia las líneas que sus amigos o familiares deben recitar para ella.

“Ya tampoco veo en los rodajes. Y no veo bien para leer. Pero tienes que lidiar con ello”, ha asegurado en conversación con el Sunday Mirror, en su enésimo alarde de fortaleza. “Es muy difícil si mi papel es extenso. Todavía no he encontrado la forma, aunque tengo muchos amigos que me ayudan a aprender el guion. Pero siempre he tenido memoria fotográfica”, ha añadido para ilustrar sobre la magnitud de los retos que tiene por delante.

Pese a las numerosas barreras que le impone su avanzada edad, Judi Dench sigue demostrando que su talento y credibilidad como intérprete no menguan con el paso del tiempo.

Sin ir más lejos, en 2021 la veterana artista recibió críticas muy positivas por su buen hacer en la aclamada ‘Belfast’. Su trabajo a las órdenes de Kenneth Branagh le valió su más reciente nominación a los premios Óscar, en la categoría de mejor actriz de reparto. “Tengo un miedo irracional al aburrimiento. Por eso me hice este tatuaje que dice ‘Carpe Diem’. Vivo en base a ello”, explicaba sobre su filosofía de vida y su deseo de mantenerse siempre activa.