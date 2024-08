Jimmy Kimmel revela por qué no quiere conducir la gala de los premios Óscar

El presentador de televisión Jimmy Kimmel confesó que decidió declinar la oportunidad de volver a conducir la ceremonia de los Óscar con el fin de tomarse un descanso y mantener el equilibrio en su trabajo.

Después de que trascendiera que tanto él como John Mulaney decidieron no tomar la batuta de la gala más importante de Hollywood, en el podcast “Politickin’”, Jimmy Kimmel aseguró que prefirió darse un descanso al considerar que hacerlo por tres años consecutivos era demasiado para él.

“No soy bueno para mantener el equilibrio. Realmente no lo soy. No es uno de mis puntos fuertes. Me entrego por completo cuando se trata de algo como los Óscar. Pienso en ello por la mañana y por la noche, y cuando tengo ideas quiero trabajar en ellas, y luego mi programa nocturno parece una molestia”.

“Tenemos a todos nuestros guionistas del programa trabajando en los Óscar, así que los distrae. Es divertido hacerlo y se siente bien cuando sale bien, pero, para mí, fue demasiado hacerlo tres años seguidos”, explicó Jimmy Kimmel.