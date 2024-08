Ryan Reynolds no sabe si volverá a interpretar a Deadpool después de “Deadpool y Wolverine”

El actor Ryan Reynolds, de 47 años, está celebrando actualmente el éxito de su recién estrenada superproducción -que se ha convertido en la película con calificación R más taquillera de la historia de Hollywood-, aunque ha revelado que no está seguro de si ésta será su última entrega como el ‘Merc with a Mouth’ porque el director Shawn Levy hizo la cinta como “una experiencia completa” que no establece futuras entregas del Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

En declaraciones a Collider, Ryan Reynolds dijo:

“Yo diría que Shawn lo dejó bastante claro, y creo que de la manera más cariñosa porque, hablando del mayor problema que cualquiera podría tener es un estudio como ese diciendo: ‘¿Qué es lo siguiente?’ o, ‘¿Cómo podemos hacer algo más?’. Pero esta película se hizo como una experiencia completa”.

“No pretendía ser un antecedente de otra producción. No pretendía ser nada de eso. Disfruto mucho haciendo una cinta así. Pero sinceramente, en este momento, no tengo idea de si volveré a ponerme el traje de Deadpool. Espero que sí, pero no lo sé. Ahora es el momento de colgarlo y ver qué pasa después”.