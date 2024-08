Ryan Reynolds enviaba a Blake Lively un ramo de flores una vez a la semana

La ex estrella de ‘Gossip Girl’ aprecia el guiño de su marido porque, según ella, invierte los estereotipos de género.

En declaraciones a la revista PEOPLE , Blake explicó: “Cuando mi marido y yo salíamos las primeras veces, él me enviaba un ramo de flores cada semana, pero siempre enviaba una tarjeta que sólo decía una frase de algo que había sucedido esa semana. Algo gracioso o emotivo que uno de los dos había dicho. Era solo una pequeña cita de la semana. Era algo tan bonito y romántico. Ahora tenemos 4,000 hijos”, dijo en tono de broma.

Así lo dijo al diario The Sun: “Mi marido me llama su caballero de brillante armadura, lo que me parece muy dulce, porque sólo oímos hablar de los hombres que son así”.

Blake reveló además que su relación es muy sólida porque han aprendido a darse prioridad el uno al otro. Y añadió: “[Nos] impusimos la norma de no trabajar al mismo tiempo... para dar prioridad a nuestra vida personal”.

La pareja se conoció en el rodaje de la película ‘Linterna Verde’ y Ryan dijo anteriormente que fueron amigos durante algún tiempo antes de empezar a salir.