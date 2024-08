Kate Winslet se negó a ocultar sus ‘rollitos’ mientras rodaba una película

La actriz británica Kate Winslet se negó a ocultar sus “rollitos” mientras rodaba su nueva película sobre la fotógrafa de guerra, Lee Miller.

La estrella de 48 años interpreta a la modelo convertida en fotógrafa en ‘Lee’ y ha revelado que un miembro de la producción le pidió que se sentara recta para ocultar su “pancita” mientras rodaba una escena en bikini, a lo que ella dijo que no.

En declaraciones a la revista Harper’s Bazaar, la actriz explicó: “Hay una parte en la que Lee está sentada en un banco en bikini... Y uno de los miembros del equipo se acercó entre tomas y dijo: ‘Deberías sentarte más recta’. Y yo pensé: ‘¿Así que no puedes verme la panza?’. Ni en sueños. Fue liberador, ¿sabes?”.

Kate Winslet insistió en que no le preocupa tener una imagen perfecta en sus papeles cinematográficos: “Todo lo contrario. Me enorgullezco de ello [de no parecer perfecta] porque es mi vida en mi cara, y eso importa. No se me ocurriría ocultarlo”.

Y añadió: “Creo que la gente sabe mejor que nadie decir: ‘Quizá quieras hacer algo con esas arrugas’. Cada año que pasa me siento más cómoda conmigo misma. Eso me permite dejar que las opiniones de los demás se evaporen”.