Blake Lively cree que es “una persona muy tímida”

Blake Lively considera que es “una persona muy tímida”.

La actriz de 36 años disfruta de su trabajo diario porque suele “interpretar a un personaje”, pero ha admitido que no disfruta haciendo sesiones de fotos y otros trabajos de promoción.

La estrella, que está casada con el actor Ryan Reynolds, declaró a la revista Vogue: “Soy una persona muy tímida, así que no me gusta hacer sesiones de fotos, la verdad. Porque cuando actúo, interpreto a un personaje. Y no... no me siento muy cómoda delante de una cámara. Es parte de por qué no quiero salir en revistas”.

A pesar de ello, Hugh Jackman -compañero de Blake en el mundo del espectáculo- considera que la actriz y Ryan son “estrellas de megavatio”.