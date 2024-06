Jeremy Renner acepta que ha cambiado tras su traumático accidente

Jeremy Renner ha aceptado que todo ha cambiado tras su traumático accidente.

El actor, de 53 años, se rompió más de 30 huesos y tuvo que someterse a varias operaciones tras ser atropellado por una máquina quitanieves.

Durante una entrevista con la revista PEOPLE, el actor dijo: “No habrá nada normal o como era antes del accidente. Estoy bien con eso. Lo acepto”.

Jeremy también reveló que sus compañeros de reparto de ‘Mayor of Kingstown’ no sabían qué esperar cuando volvió al trabajo después de su recuperación, que incluyó casi un año de fisioterapia.

Dijo: “Al principio, creo que, como no había visto a nadie -y todas ellas son personas con las que ya trabajé durante dos temporadas- no había podido hablar con nadie. No sabían qué versión de Jeremy volvería. No estaba en muy buena forma, para ser honesto. Realmente no lo estaba”.

Sin embargo, el actor ha elogiado anteriormente a sus compañeros de reparto por cómo le trataron a su regreso.

Indicó: “En realidad necesitaba que me trataran con guantes de seda. Tuve que apoyarme físicamente en la gente, apoyarme emocionalmente en ellos, y ellos cuidaron de mí. Hice todo lo que pude para cuidar de ellos y superar el programa lo mejor que pude, y trabajamos juntos y lo conseguimos”.

Jeremy, que tiene a su hija de 11 años, Ava, con su ex Sonni Pacheco, ha recurrido al “poder de la perspectiva” para sobrellevar la situación.

Afirmó: “Es muy fuerte. Podría verlo como un accidente realmente terrible y una situación terrible en la que cambiaron muchas cosas y arruiné la vida de mi familia y dejé marcada a mi hija. Puedo ver las cosas muy, muy negativamente, o no”.