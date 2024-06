Victoria Ruffo tomó terapia, luego de su divorcio de Eugenio Derbez

Tras su ruptura, la relación entre los actores fue muy tensa durante mucho tiempo. Hace algunos años, el también comediante afirmó que él y Ruffo acordaron tener una boda falsa para calmar a los medios. Sin embargo, la estrella de telenovelas sostiene que su ex la engañó y sí creyó que el enlace era real.

Asimismo, Victoria acusó a Eugenio de no haber dado manutención para su hijo cuando era pequeño, algo que el comediante ahora toma con humor, pese a que en su momento le causó un “gran dolor”.

En un reciente encuentro con la prensa, Victoria Ruffo abrió su corazón y contó lo que significó para ella haber acudido a terapia tras separarse de Eugenio Derbez, en 1999.

“Cuando terminó mi relación con Eugenio, tomé terapia, un rato. No es difícil o fácil (pedir ayuda). Tú, de repente, necesitas sacar cosas o entender ciertas cosas. Me logré perdonar yo. No necesito perdonar a nadie. (Lo importante es) quererme, perdonarme por lo bueno y malo que ha pasado en mi vida”, dijo Victoria Ruffo.

A palabras de la actriz, la terapia y el tiempo le han ayudado mucho a superar esa relación y hacer “chistes” sobre el asunto. Incluso, se dijo dispuesta a tomarse una foto con él, en cuanto nazca su nieta, pues entiende la unión que tienen como abuelos paternos.