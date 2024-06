Adele insulta a un fan que hizo comentarios homofóbicos en su concierto

La ganadora del Grammy declaró anteriormente que su canción “ I Set Fire To The Rain” es un “himno gay”.

La cantante dijo un tanto molesta: “¿Eres estúpido? No seas tan ridículo. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿vale?”.

La cantante de 36 años, que cuenta con un gran número de seguidores LGBTQ+ , actuaba en uno de sus conciertos ‘ Weekends with Adele ’ en el Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas cuando dio una lección contra la homofobia.

Es más, Adele incluso se hizo ministra y casó a su amigo cómico Alan Carr y el marido de éste, y también disfruta mucho salir de fiesta por los bares gays más populares.

La cantante de ‘Hello’ también ha recibido muchos mensajes de agradecimiento y cartas de fans que se sintieron capaces de salir del armario gracias a ella.

Así lo contó a la revista Out: “Recibo muchos correos de gente que me dice que les hago realmente felices de ser ellos mismos, y realmente cómodos con lo que son, lo cual me encanta”.