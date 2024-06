Actriz de ‘Bridgerton’ revela que tiene una relación con una mujer

Durante un encuentro con la revista PEOPLE, afirmó: “Quiero decir, la gente no es la mayor fan de ella”.

A Jessica le han dicho cosas como: “Gracias por dejar que te odie tanto” y “Me encanta odiarte tanto”.

Pero Jessica ve la reacción negativa a su personaje en pantalla como una buena señal. Así lo explica: “Me hace sentir que he hecho bien mi trabajo. No me lo tomo como algo personal. Internet es una locura. Pero me gusta cuando la gente que conozco [que] ha apreciado la serie. Sí. Eso siempre es encantador”.

Jessica también ha admitido sentirse identificada con la “vulnerabilidad” de Cressida.

Explicó a The Cut: “Creo que cuando estás en esa edad, existe un desconocimiento de la vida. Ella sólo sabe lo que sabe gracias a sus padres, y está empezando a aprender cosas nuevas. Eloise le sirve de espejo y le enseña que no está bien ser así. Y ella se da cuenta: ‘Vaya, cuando lo dices así, con amabilidad, lo veo de verdad’. Creo que cuando alguien se acerca a ti con amabilidad y cariño, y te desafía, puedes abrirte a esa novedad y trabajar a partir de ella. Recuerdo tener esa edad y darme cuenta de que no lo sé todo y de que la gente puede enseñarte mucho”.