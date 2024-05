Jennifer Aniston se niega a crear una cuenta en TikTok: ‘Me arruinaría la vida’

En su última entrevista, a la intérprete de 55 años se le ha preguntado si ha considerado la posibilidad de hacerse una cuenta en TikTok , la red social más popular del momento entre los jóvenes . Y su respuesta ha sido rotunda: “ No tengo TikTok, y nunca lo tendré. Simplemente no quiero. No me voy a suscribir a otra cosa que me arruinaría la vida, o la de otras personas ”, ha señalado Aniston a Entertainment Tonight.

Jennifer Aniston ya ha experimentado de primera mano algunos de los efectos más perniciosos del uso prolongado de las redes sociales.

“Es que te atrapa y luego te das cuenta de que has malgastado horas de tu vida. A veces no puedo creerlo, cuando me veo inmersa en una espiral absoluta de videos de perritos, cachorritos, animales rescatados, bebés y gatos. Y esas son las cosas que me gustan...”, ha contado.

Porque hay muchos contenidos que no sólo no le gustan, sino que considera peligrosos para la salud mental, sobre todo la de las nuevas generaciones. La actriz se refiere concretamente a esas publicaciones que tratan de proyectar una realidad tan idílica como artificiosa, que “promueve las comparaciones” y reafirma los cánones de belleza “menos realistas”.

“Creo que como sociedad no estamos diseñados para procesar toda esa información, a esa velocidad y con esa frecuencia. Creo que no es bueno para nosotros. No es sano”, ha afirmado.