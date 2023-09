Jenna Ortega desmiente relación con Johnny Depp

Los actores Johnny Depp como Jenna Ortega no han tardado en salir a la palestra para zanjar el intenso debate que ha generado la noticia de su hipotética relación sentimental.

Hace unos días, el blog de cotilleos ‘Deux Moi’ aseguraba que el astro de Hollywood, de 60 años, y la protagonista de la serie “Wednesday”, de tan sólo 20, disfrutaban de un discreto romance que se habría fraguado durante su trabajo conjunto en el rodaje de ‘Beetlejuice 2’, la secuela de la mítica película de Tim Burton.

“Esto es tan ridículo, que ni siquiera me puedo reír”, ha escrito ella claramente molesta . “No conozco a Johnny Depp ni he trabajado con él en mi vida. Por favor, dejen de difundir mentiras y déjennos en paz”, ha añadido con rotundidad en su cuenta de Instagram.

Aunque lleva años ajeno a los mentideros de Hollywood, en esta ocasión el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ no ha querido quedarse callado ante unas conjeturas que, a su juicio, han sido diseñadas para “dañar su reputación y su carrera profesional”. Asimismo, ha aprovechado la polémica para aclarar que no participará en la mencionada ‘Beetlejuice 2’, que llegará a los cines en 2024 y cuenta, además de con Jenna Ortega en el papel principal, con buena parte del elenco de la cinta original, como Winona Ryder, Michael Keaton y Catherine O’Hara.

“El señor Depp no tiene relación alguna con la señorita Ortega, ni profesional ni personal. No la conoce y nunca ha hablado con ella. No se ha involucrado en ningún proyecto con ella, ni pretende estarlo. Le horrorizan estos rumores maliciosos y sin fundamento que intentan dañar su reputación y su carrera”, reza la nota emitida por su representante.