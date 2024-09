Jemima Canelas, viuda de Moisés Canelo: “Fue un buen esposo, buen padre y muy amoroso”

San Pedro Sula, Honduras.

Jemima Canelas, viuda del artista hondureño Moisés Canelo, expresó unas emotivas palabras durante el homenaje que se realizó al músico este domingo 29 de septiembre en Expocentro. La dama inició su discurso agradeciendo a todos los presentes, a los amigos, colegas, artistas, medios de comunicación, a la Cancillería, y a todos los que han hecho posible esta despedida para el cantautor. “Soy Jemima Canelas, la esposa de Moisés Canelas Withol. Soy hija de dos honorables hondureños. Mí inolvidable padre era Antonio Miranda y mi madre Eledora de Miranda, aquí presente. Conocí a Moisés hace siete años, en un mes de septiembre de 2017 y ese mismo mes ha fallecido. Nos casamos después de más de tres años de relación y me decía que no creía en el matrimonio, porque pensaba que era la tumba del amor. Yo le decía que para mí el matrimonio era otra etapa del amor, una de las etapas más bonitas. Después de convivir un año, me pidió matrimonio. Me dijo que era la primera vez que sentía ilusión en casarse, y que si no era conmigo, no quería compartir su vida con ninguna otra mujer”, inició Jemima Canelas en su mensaje.

Durante su discurso, Jemima recordó que al momento de solicitar su licencia de matrimonio le preguntaron si ella quería conservar su apellido de soltera, y ella decidió usar el apellido de su esposo, Canelas. Cabe recordar que Jemima y Moisés se casaron el pasado mes de marzo en Nueva York. “Cuando solicitamos la licencia de matrimonio, me preguntaron si quería mantener mi apellido de soltera o quería cambiarlo al de mi esposo. Moisés se quedó en silencio y dejó que yo decidiera. Escogí Canelas. Al llegar a casa, me lo agradeció y me dijo: “me la sube amorcito”. Estaba muy orgulloso de que llevará su apellido”, agregó.

Asimismo, recordó la primera vez que fue a conocer a los hijos de Moisés Canelo. “Muchos no me conocen, otros sí. Moisés era muy privado con su vida personal, a sus hijos que tanto amo, los protegía, al punto que nunca quiso exponerlos. Cuando me propuso llevarme a la casa de ellos para que los conociera, me dijo que era la primera vez que llevaba una mujer a la casa de sus hijos. No lo podía creer, pero sus hijos me lo confirmaron.Yo le pregunté “¿porqué?”. Me dijo que era la primera vez que se había enamorado de verdad y que conoció el amor verdadero. Además, que era con la única mujer que se sentía seguro que sus hijos se relacionarán”, recordó Jemima. FOTOS: Ellos son los artistas que rindieorn tributo a Moisés Canelo “Quiero que cada uno de sus hijos sepan que él los amaba, que nunca pensó ser el padre perfecto, pero sí de haber hecho lo mejor que él pudo.Se fue, pero me dejó con una nueva familia: sus hijos, sus nietos, sus nueras y yerno.Sus hermanas que ahora son mis hermanas. Sus amigos más cercanos con los cuales compartimos momentos bonitos y con el cariño de todos ustedes, el pueblo hondureño”.

Moisés Canelo le inculcó su amor por Honduras Jemima Canelas tambipen dijo que su esposo le enseñó mucho más sobre la cultura hondureña, y esto hizo que ella amara aún más sus raíces. “Con Moisés teníamos muchas cosas en común, y entre todas esas cosas, el amor a nuestra Honduras. A pesar de haberme criado en Nueva York desde los diez años, a diferencia de muchos padres que emigran a los Estados Unidos, mis padres siempre me traían a mí y a mis hermanos a visitar Honduras. Me inculcaron el amor a esta patria, sin embargo estando con Moisés conocí más la cultura hondureña, mis raíces y a Honduras que en toda mi vida entera”, comentó. “Hace dos años acompañé a Moisés a Copán, donde le dieron un homenaje. Al ver cómo bailaban y cantaban su música, le dije al oído que estaba orgullosa de ser hondureña y de ser su esposa. Muchos se preguntaran porque este evento en San Pedro Sula. Moisés amaba a Honduras, pero aunque muchos lo relacionaban con La Ceiba, la cual él también quería, él me decía que prefería San Pedro encima deencima de Tegucigalpa o La Ceiba”. “A veces cuando lo tenía abrazado, Moisés me decía que sí moría en mis brazos, era la muerte perfecta para él, y prácticamente así fue. No le digo adiós, si no un hasta siempre porque aunque su cuerpo ya no estará con nosotros, su espíritu si. Me decía que nunca me iba dejar sola, y yo sé que él me escucha ahora”.