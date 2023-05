Influencer regalará $50 mil a cinco seguidores por su cumpleaños

“¡Es mi cumpleaños, así que estoy regalando $50,000 a 5 seguidores! ($10,000 cada uno!) ¡Todo lo que tienes que hacer es compartir esto en tu historia y etiquetar a alguien en los comentarios! Además, si no me sigues, no puedo enviarte el dinero si ganas. ¡Los ganadores serán elegidos en 72 horas, mostrarán pruebas!”

Como se menciona en la publicación para poder ganar el dinero, los usuarios de Instagram deben compartir la publicación en sus historia y etiquetar a alguien en la sección de comentarios.

Esta sección hasta el momento cuenta con alrededor de 8 millones de comentarios de personas alrededor del mundo etiquetando a alguien.

No se sabe si la propuesta es de manera internacional, puesto a que el único comentario que MrBeast ha hecho después de la publicación fue “Excluyendo el estado de NY”, y muchos internautas comenzaron a preguntarse si su país o ciudad estaban incluidos.

La sensación de YouTube también señaló que las personas que no lo siguen no pueden obtener el dinero ya que no podrá enviarles un mensaje directo.

La semana pasada, se informó que Donaldson ahora tiene más de 150 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube.

Además de sus populares videos de YouTube, se sabe que MrBeast sorprende a sus seguidores con grandes sumas de dinero y obsequios costosos, pero en los últimos años se ha centrado en actividades más caritativas.

En marzo, se publicó un video en el canal Beast Philanthropy de Donaldson que mostraba al YouTuber dispuesto a ayudar a miles de niños sudafricanos a acceder a la educación comprándoles zapatos.

En enero de este año, MrBeast fue noticia cuando pagó a 1.000 personas ciegas por una operación de cataratas.

También la semana pasada, Donaldson pagó a 1000 personas sordas para que compraran audífonos, según un video publicado en su canal.