“La vida te presenta oportunidades y, bueno, hay que tomarlas ¿no?, sobre todo si son con amor, con respeto y con cariño. Yo pienso que la vida sin amor no tiene sentido ”, declaró ayer el actor en entrevista.

Para Humberto Zurita , la vida sin amor no tiene sentido , por eso el actor de 68 años decidió darse una nueva oportunidad junto a Stephanie Salas, de 52, luego tres años de quedar viudo de la actriz Christian Bach.

“Es un tiempo en el que ya pasamos tres años (del fallecimiento de Christian, el 26 de febrero de 2019). Christian siempre va a estar en mi corazón, siempre está conmigo”, dijo Zurita.

En medio del reestreno de la comedia teatral “Papito Querido”, producida por Gabriel Varela, y dirigida y protagonizada por Zurita, la cual realiza una gira nacional, el actor habló poco de su noviazgo.

“Estoy muy bien, de eso no me gustaría tocar mucho el tema, ya está todo dicho. Eran las preguntas que hacían, y no sé por qué se interesan tanto en eso, pero bueno, estamos muy bien, y eso es lo que te puedo decir”, afirmó.