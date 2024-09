Hijo de Dj Nelson, un pilar del reguetón, se abre paso en la música cristiana

Criado en el estudio de grabación de un pilar del reguetón como DJ Nelson, su hijo Onell Díaz se abrió camino en ese género para luego evolucionar a la música cristiana, que reconoce en entrevista con EFE “no es tan popular” y supone ir “en contra de la corriente”.

Nelson Onell Díaz Vázquez, nombre de pila del productor y cantante de 29 años, pudo haber seguido los pasos de su famoso padre creando éxitos en el reguetón con temas mundanos, pero, tras una conversión al cristianismo en 2015, decidió componer temas más positivos y acordes con su fe.

“Cuando me convertí, mi papá me impulsó a creer en lo que Dios había hecho en mí. Hoy tengo el valor de llevar este mensaje que no es tan popular y muchas veces va en contra de la corriente”, dijo Díaz en Flow Music Studios, estudio de grabación de su padre en Carolina, municipio aledaño a San Juan.

Díaz, que el próximo 20 de septiembre ofrecerá un concierto en el Coca-Cola Music Hall en San Juan, ha emulado a su padre lanzando varios discos propios, entre ellos ‘Lleno’ (2019), ‘Emociones’ (2021), ‘Más Cerca’ (2022) y ‘Refresh’ (2024).

LOS PRODUCTORES MUSICALES FUERON SU INSPIRACIÒN