Brooke Shields nunca ha sentido ‘miedo’ a envejecer

Brooke Shields nunca ha tenido “miedo” a envejecer.

La actriz de 59 años -que tiene a sus hijas Rowan, de 21 años, y Grier, de 18, con su marido Chris Henchy- ha revelado en que, a diferencia de mucha gente, a ella no le preocupa envejecer.

Durante una entrevista con la revista People, la estrella indicó: “He estado envejeciendo durante mucho tiempo. Ya estoy acostumbrada. Creo que los mensajes sobre el envejecimiento son, por desgracia, predominantemente negativos. Yo no vivo así, y no merecemos vivir así”.

La perspectiva de Brooke Shields sobre su vida y su carrera cambió después de cumplir 50 años.

La actriz dijo: “Creo que después de los 50 se me abren muchas puertas. Crié a mis hijas. Me situé en un lugar diferente en mi vida. Creo que nunca tuve miedo de la próxima década o del próximo año”.

Mientras tanto, Brooke señaló recientemente que se siente “más joven” ahora de lo que “era en (su) juventud”.

La actriz declaró a Allure: “Me siento más joven ahora que en mi juventud. Mi energía, mi confianza, mi falta de auto juicio. Las cintas negativas que reproducía (en mi mente) ... ya no suenan. Están todas estiradas”.

Brooke confesó sentirse presionada para tener un aspecto determinado durante sus años de juventud.

Explicó: “Pasé gran parte de mi vida intentando estar a la altura de una expectativa que se presentaba como yo. Pensaba: ‘No soy lo bastante buena porque no tengo ese aspecto’, o ‘Eso es lo que tengo que hacer. Nunca has desfilado, Brooke, porque eres atlética’, un eufemismo para decir ‘no eres delgada’. Como modelo, en tu juventud, esos son los mensajes que recibes: todo sobre lo que no eres. Luego llegas a esta edad y empiezas a repasar la lista de todas las cosas que eres. Y es mucho más enriquecedor que el desgaste que yo tuve”.