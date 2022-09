Hayden Panettiere comenzó a tomar píldoras de la ‘felicidad’ a los 16 años

Hayden Panettiere, mundialmente conocida como “la animadora” de la exitosa serie ‘Héroes’, luchó en secreto contra su adicción a los opioides y al alcohol que, según ha revelado, comenzó cuando apenas era una adolescente.

Durante una participación en el programa ‘Red Table Talk’, la actriz afirmó que estaba tan cansada durante las grabaciones y las giras de promoción de la producción de NBC, que un miembro de su equipo le dio una dosis de estimulantes, pero no se dio cuenta de que era “algo malo” en ese momento.

”Alguien del equipo con el que trabajaba se acercó a mí. Fue antes de una alfombra roja y yo hacía ‘Héroes’ en ese momento. Hacíamos prensa todo el tiempo y estaba un poco baja de energía, así que sólo me dio una píldora a la que llamaba de la ‘felicidad’. Me dijo que me daría mucha energía, así que no pensé en ese momento que fuera una droga o algo malo”.

La estrella de la serie ‘Nashville’ señaló que aunque debió darse cuenta de que la situación era “insegura”, finalmente las drogas le dieron “un poco” de la energía que necesitaba para continuar con las entrevistas de prensa.

Hayden también aseguró a las presentadoras de la emisión, Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield Norris y Kelly Osbourne que confiaba en la persona que le proporcionaba las píldoras. ”Era algo parecido al Adderall. Debí pensar que era sospechoso, pero no lo hice porque confiaba en la persona que me las dio. Sí aumentó un poco mi energía y no me sentí drogada y fuera de control, pero sí me sentí feliz y como si tuviera ganas de hacer entrevistas. No tenía ni idea de que esto no era algo apropiado, ni de la puerta que me abriría en cuanto a mi adicción”.

El pasado mes de julio, la actriz admitió que su dependencia a esas sustancias fue tan fuerte, que incluso provocó su ruptura con Wladimir Klitschko y la obligó a enviar a su hija Kaya a Ucrania, para que viviera con su padre en 2018.